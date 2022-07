Gemeente blijft investeren in rioleringen: Na Bontinckstraat wordt Galgenbergstraat onder handen genomen

Berlare Eerste geslaagde editie van beachvol­ley­bal aan Festival­hal

Aan de festivalhal in Berlare vond er dit weekend voor het eerst een beachvolleybal tornooi plaats. Het is volleybalclub JCV DERO die hier de handen in elkaar sloeg met rugbyclub BrigandZE. Zij zullen volgende week op deze terreinen hun beachrugbytornooi organiseren. “Het is leuk dat we elkaar zo kunnen versterken en onze sporten in het daglicht plaatsen", klinkt het.

3 juli