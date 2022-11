Gegidste ochtendwandeling langs Paardeweide

Berlare Oppositie blijft zich vragen stellen bij hoge kostprijs van renovatie kasteel

De meerderheid in Berlare keurde maandagavond de ontwerpplannen goed voor de renovatie van het kasteel in Berlare, en dus kunnen de werken in april 2023 eindelijk van start gaan na meer dan tien jaar plannen en bekijken. De oppositie blijft het echter moeilijk hebben met de grote kostprijs voor het hele project. “De kostprijs voor een kleine gemeente is dramatisch hoog en dit gaan we in de toekomst voelen", zegt Steven Baeyens (CD&V).

10:39