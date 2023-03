Fuut overleden op Donkmeer nadat vishaak in zijn bek blijft hangen: “Neem vishaken terug uit het water”

Het was een wandelaar die op 1 maart van dit jaar de vogel opmerkte met een vishaak in zijn bek. Het WTT werd gecontacteerd en er werden verschillende pogingen ondernomen om het dier te redden. Ook de brandweer werd ingeschakeld om de vogel op te sporen en uit het water te kunnen halen, maar ze kregen het dier er niet uit. Donderdag werd de fuut uiteindelijk dood aangetroffen langs de kant van het water, mogelijk omdat het dier niet meer kon eten en ook omdat de draad rond zijn nek was getrokken.

Door het overlijden van de vogel wil het WTT een oproep plaatsen aan vissers om haken die losgekomen zijn terug mee te nemen uit het water om dit soort situaties te vermijden. "We zijn zeker niet tegen de vissers hier aan het Donkmeer, maar het is wel jammer om dit te zien”, zegt Danny Decant, die vrijwilliger is van het WTT. “We willen de vissers dan ook graag aansporen dat wanneer ze het opmerken hun haken meenemen."

Het is niet de eerste keer dat een dier aan het Donkmeer op deze manier in de problemen komt. “Vorig jaar waren er twee zwanen met een vishaak in de bek, en ook de zeldzame kwak had al eens een vishaak in zijn bek. Die dieren hebben we wel kunnen vangen en redden, maar nu is het jammer genoeg niet gelukt. We hopen dat met deze oproep in de toekomst een beetje te kunnen vermijden."