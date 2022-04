Fitnesszaak organiseert actie voor Oekraïne en roeit 24 uur lang op toestel

BerlareFitnesszaak Donx in Berlare is zaterdagnamiddag gestart met een actie voor het goede doel en laat een 30-tal vrijwilligers 24 uur lang roeien op het fitnesstoestel. De opbrengst gaat naar Oekraïne om de slachtoffers daar te helpen. “Het is door het verhaal van een vriend afkomstig uit Oekraïne dat we deze actie doen”, zegt Roy De Block.

Het idee voor de roeimarathon kwam er nadat een vriend, Andrei, een verhaal vertelde over de toestand in Oekraïne. “De man en zijn familie is zelf van daar afkomstig en hij is ook zelf naar daar gereden om al mensen te redden", klinkt het. “Hij heeft een week lang mensen vervoerd met zijn voertuig op gevaar van eigen leven", klinkt het. Ook zijn zus is nu het land ontvlucht met een kleine baby van 9 maanden oud. “Zij zijn intussen aangekomen hier in België, maar voor hen is het zeer moeilijk om hier meteen weer hun leven op te nemen nadat ze alles hebben achtergelaten.

Samen met Jonathan De Kryger en Thomas De Schepper startte hij de roeiactie op die zaterdagnamiddag van start ging. “We roeien 24 uur lang met een 30-tal vrijwilligers die elk een half uur zullen roeien", klinkt het. “Dit is zeker niet te onderschatten want is bijzonder vermoeiend", zegt Roy. “Iedereen is in de mogelijkheid om een vrije bijdrage te geven tijdens het roeien en zo de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen", klinkt het. Tijdens de roeiwedstrijd waren er ook klanten aanwezig die de roeiers kwamen aanmoedigen om het zo te kunnen volhouden.

De leden van de fitness waren bijzonder enthousiast en zetten hun beste beentje voor om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Wie nog wil steunen kan dit doen via het rekeningnummer BE60736042273270 met mededeling row 4 Oekraïne. Zodra alles is opgehaald zal het geld overhandigd worden aan Andrei om hem en zijn familie een hart onder de riem te steken, maar ook om spullen te kunnen aankopen voor mensen in Oekraïne die hulp nodig hebben. Het is het eerste initiatief die de fitness organiseert, maar ze willen graag nog meer doen in de toekomst. “Nu gaat het nog om een kleinschalige inspanning voor het goede doel, een soort van test, maar als het aanslaat, willen we nog iets veel straffer organiseren", besluit Roy.

Volledig scherm © Geert De Rycke