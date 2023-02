Fiberklaar zal glasvezelnetwerk aanleggen in Berlare

Fiberklaar, de organisatie die het glasvezelnetwerk plaatst voor Proximus plant ook de uitrol in Berlare. Het zou gaan om 6.858 aansluitingen die in Berlare kunnen gebeuren. Om de inwoners te informeren vindt er morgenavond en op 9 maart een infomoment plaats.

Fiberklaar wil tegen 2028 anderhalf miljoen huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting. Als netwerkbeheerder ontwikkelt en installeert het een eigen open glasvezelnetwerk in Vlaanderen. Nu richt Fiberklaar ook zijn pijlen op Berlare.

Wanneer twintig procent van de Berlarenaars in de aansluitbare gebieden zich voor 20 maart registreert voor een gratis glasvezelaansluiting, worden bewoners die dit willen kosteloos aangesloten op het open glasvezelnetwerk. Het registreren voor zo’n aansluiting is mogelijk tijdens de huisbezoeken die momenteel al aan de gang zijn of via de website van Fiberklaar. ​

De huisaansluiting, het “fiberkastje” dat in de woning wordt geïnstalleerd, verbindt de woning via een glasvezelkabel met het open netwerk in de straat. De installatie heeft geen invloed op bestaande internetaansluitingen in de woning en brengt geen enkele abonnementsverplichtingen met zich mee.

Met de huisaansluiting van Fiberklaar zijn inwoners van Berlare vrij om te kiezen wanneer en bij welke provider ze een abonnement afsluiten voor diensten zoals internet, digitale televisie, streaming of clouddiensten. Momenteel bieden Proximus, RapidXS, Multifiber en edpnet al hun diensten aan op het open netwerk van Fiberklaar. Waarschijnlijk worden hier in de toekomst nog namen aan toegevoegd. ​ ​

Fiberklaar organiseert infomomenten om inwoners van Berlare te informeren over glasvezeltechnologie en hoe de mogelijke aansluiting van hun woning verloopt. Het fysieke infomoment vindt donderdagavond plaats om 19.30 uur in Berlare. Op 9 maart is er ook nog een virtueel infomoment voorzien om 19.30 uur. Registreren voor een infomoment kan via de gemeentepagina’s van Fiberklaar ​ op ​www.fiberklaar.be/berlare.

