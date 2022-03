Festivaria kan opnieuw rekenen op topcast voor musical aan Donkmeer

BerlareFestivaria heeft vanmiddag de cast voorgesteld voor de nieuwe openluchtmusical aan het Donkmeer in Berlare. Dat het ‘Singin in the rain' ging worden was al bekend, maar nu zijn ook de acteurs bekend die deelnemen aan de musical. Michiel De Meyer, Nordin De Moor, Hilde Vanwesepoel en Daphne Wellens zullen de hoofdrollen op zich nemen. De musical zal een absolute aanrader worden voor iedere liefhebber.

Berlare heeft er een jaar langer moeten op wachten dan voorzien, maar in augustus 2022 zal er opnieuw een groot openluchtspektakel te zien zijn aan het Donkmeer in Berlare. Na het succesverhaal van ‘Titanic’ komen ze dit keer met de musical ‘Singin in the rain’. De musical Singin’ in the Rain is een bewerking van de gelijknamige film uit 1952, gebaseerd op het boek van Betty Comden en Adolph Green. De liedteksten zijn van de hand van Arthur Freed en de muziek werd geschreven door Nacio Herb Brown. De musical ging op 30 juni 1983 in première op West End, Londen. Twee jaar later, in 1985, was de productie op Broadway te zien en sindsdien passeerden heel wat internationale producties de revue, onder andere in Noorwegen, Frankrijk, Australië en Rusland.

De musical neemt je mee naar de swingende jaren ‘20 in Hollywood waar je kennis zal maken met Don Lockwood en Lina Lamont, twee supersterren van de stomme film waarvan iedereen denkt dat ze een koppel zijn. Als de geluidsfilm zijn intrede doet wordt alles anders en doet de echte vriendin, Kathy Selden, van Don haar intrede. De jaloezie stijgt ten top en het wordt een verhaal waarin ze toch de liefde zal proberen winnen van Don.

Vandaag maakte de organisatie de acteurs bekend die de rollen op zich zouden nemen. Michiel De Meyer en Nordin de Moor zijn oude gekenden en waren al eerder te zien in een vorig openluchtspektakel aan het Donkmeer. Daphne Wellens, onder meer bekend van ‘F***k you very very much’ op Vier en Hilde Van Wesepoel, bekend als Linda van Familie tot enkele jaren terug, zullen voor het eerst te zien zijn aan het donkmeer in het spektakel. Daphne Wellens zal de rol op zich nemen van Kathy Selden, terwijl Hilde Van Wesepoel de rol van Lina Lamont op zich neemt. Bij de mannelijke acteurs neemt Michiel De Meyer de rol op zich van Don Lockwood, Nordin De Moor speelt Cosmo Brown, een goede vriend van Don Lockwood.

Bij de voorstelling werd er meteen ook live een stukje gespeeld om iedereen al eens te laten wegdromen van wat er deze zomer te wachten staat. De regie is in handen van Bruno van Heystraeten en hij is heel tevreden met het team van acteurs waarmee hij mag werken. Ook de acteurs zelf zijn bijzonder enthousiast over het stuk dat deze zomer zal gespeeld worden. Net als alle andere jaren zal er ook een schitterend decor voorzien worden langsheen het Donkmeer. “Het is een gigantische eer om te mogen spelen in dit stuk", zegt Michiel Demeyer. “Leuk om dit in zomervakantie te doen, je weet waar je aan toe bent en ik heb er heel veel zin in”, klinkt het. “Ik ben al heel lang bezig met musical, ik ben enorm blij dat ik hier nu aan het Donkmeer mag meespelen", sluit Hilde Van Wesepoel aan. “We hebben lang genoeg thuis gezeten met corona, ik ben blij dat alles opnieuw mag en dat ik deze kans krijg na 17 jaar familie.”

Van de musical werden op Broadway intussen al meer dan 400 voorstellingen gespeeld, maar nu komt het spektakel dus ook naar Berlare en dat in openlucht. De première wordt gegeven op 19 augustus en is te zien tot en met 3 september 2022. Singin in the rain werd al gekroond tot beste muziekfilm ooit en de musicalbewerking van de film is dan ook een feest voor het oog en het oor.

