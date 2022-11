Familie van Tom (34) hoopt snel antwoord te krijgen waarom hij moest sterven: “Verschrikkelijke zaak die snel waarheid moet krijgen”

De feiten speelden zich af op 31 oktober in Uitbergen omstreeks 22 uur ‘s avonds. Over wat er zich in de woning heeft afgespeeld is nog altijd geen duidelijkheid, maar Tom Brison, de 34-jarige man werd met een gerichte messteek geraakt in de hartstreek, en overleed in de inkomhal van het ASZ ziekenhuis in Aalst nadat een vriend hem naar daar had gebracht. Die 37-jarige vriend werd toen meteen aangehouden en nog een andere 27-jarige verdachte zit sinds vorige week woensdag in de cel. Allebei werden ze vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde, maar intussen blijft het raden naar de omstandigheden van het dodelijke steekincident. De advocaten van beide verdachten konden geen enkele informatie kwijt over de zaak.