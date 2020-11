Ex-sterrenchef Guy Van Cauteren (70) verliest gevecht tegen covid-19

Buggenhout/Zele Leerlingen Olvi-Pius X zetten werk wijlen directeur Eric Dalemans voort en zamelen geld in voor Kom Op Tegen Kanker

6 november Leerlingen van het Olvi-Pius X in Zele zamelen geld in voor Erkrido. Dat is de Buggenhoutse afdeling van Kom Op Tegen Kanker, ooit opgericht door Eric Dalemans en zijn vrouw Kristien nadat hun dochter overleed aan een hersentumor. Recent overleed ook Eric. “Hij was pedagogisch directeur en heel graag gezien op school en we willen zijn werk voortzetten”, zeggen de jongeren.