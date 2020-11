Ex-sterrenchef Guy Van Cauteren (70) overleden: “Altijd enorm fier geweest op mijn grote broer”

BerlareBerlaars sterrenchef Guy Van Cauteren (70) is woensdag overleden na een lange strijd tegen een slepende ziekte. Daar bovenop kreeg hij ook nog eens het coronavirus te pakken. De voormalige kok hield jarenlang het bekende restaurant 't Laurierblad in Berlare open en behaalde twee sterren voor zijn zaak. “Zijn restaurant was echt zijn levenswerk” vertelt zijn zus Lieve Van Cauteren.

Berlare verliest met de voormalige topchef Guy Van Cauteren een monument. In 1979 opende Van Cauteren 't Laurierblad in Berlare. Hij groeide uit tot een echt begrip in de regio. De chef behaalde twee sterren en in 1993 haalde hij ook een bronzen medaille op de Bocuse D’or in Frankrijk. Hij was ook een van de eerste tv-koks van Vlaanderen. In 2013 hing hij zijn koksmuts aan de haak om meer te genieten van zijn vrije tijd en zijn familie. Sinds augustus lag de chef kok in het ziekenhuis van UZ Gent met een slepende ziekte die hij niet meer zou overleven. Daar bovenop kreeg hij ook nog eens het coronavirus te pakken, waardoor alles in een stroomversnelling kwam.

Het nieuws van zijn overlijden kwam voor zijn zus, Lieve Van Cauteren, bijzonder hard aan. “Hij was elf jaar ouder dan mij, en ik keek als kind enorm veel naar hem op. Hij was echt mijn grote broer en hij was er ook altijd voor mij", vertelt ze aangeslagen. “De fierheid die ik voor hem had is nog steeds enorm groot en dat zal altijd zo blijven", klinkt het. Lieve heeft nog heel wat herinneringen aan haar broer. Guy woonde ook een tijd in Frankrijk, maar kwam regelmatig nog naar huis. “Hij bracht dan altijd iets mee voor mij van daar, en dat zijn dingen die ik nog altijd heb en die ik ook nooit meer zal weg doen", klinkt het.

De zus van Guy werkte ook mee in zijn restaurant in Berlare. “Je zag hoe hij leefde voor het restaurant, en je hoorde ook vanuit het restaurant de stress in het ouderlijke huis dat er vlak naast lag”, klinkt het. “Toen hij zijn eerste ster binnenhaalde was het groot feest, toen ook nog eens die tweede ster kwam, werd het feest alleen maar groter", klinkt het. De afgelopen jaren gingen ze ook nog regelmatig iets gaan eten samen en genoten ze van elkaars gezelschap.

Voor Lieve is het heel belangrijk dat ze de laatste weken nog afscheid heeft kunnen nemen van hem. “We hebben nog heel veel gebabbeld met elkaar zoals hij dat goed kon en dat deed zeker wel deugd”, besluit zijn zus.

Ook burgemeester Katja Gabriëls is gegrepen door het nieuws. “Guy was iemand die Berlare echt op de wereldkaart heeft gezet”, vertelt ze. “Wie vroeger over Berlare sprak verwees meteen ook naar Guy. Hij stond culinair echt aan de top", klinkt het. Twee jaar geleden zag de burgemeester hem nog op Bocuse D’or in Frankrijk. “We hebben toen nog een hartverwarmend gesprek met elkaar gehad. Hij was een bijzonder fijn man en zeer warm van karakter. Hij leefde voor zijn restaurant en heeft enorm hard gewerkt hiervoor heel zijn leven", klinkt het. “Hij zal enorm gemist worden hier in Berlare en we zullen hem nooit vergeten", besluit ze.

Volledig scherm © Westerling