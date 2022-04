Ereburgemeester Jan Willy Van Sande op 89-jarige leeftijd overleden: “Hij was behulpzaam en een visionair. Berlare verliest een icoon”

BerlareJan Willy Van Sande, oud-burgemeester én ereburgemeester van Berlare, is afgelopen weekend op 89-jarige leeftijd overleden. Van Sande stond in de gemeente bekend als de ‘architect van het huidige Berlare’, maar ook als een man van het volk. “Hij stond tussen de mensen en was een echte burgervader zoals het hoort”, klinkt het.

Het trieste nieuws bereikte de gemeente afgelopen weekend en bracht heel wat reacties te weeg. Jan Willy Van Sande werd in 1977 burgemeester, stond maar liefst 30 jaar lang aan het roer van de gemeente en werd vijf keer herverkozen als burgemeester. In 2006 moest hij de fakkel doorgeven aan Karel De Gucht.

De voormalige burgemeester debuteerde in 1970 in de Berlaarse gemeentepolitiek, en zat er toen in de oppositie. Zes jaar later won hij met de CVP de verkiezingen met een overweldigende score en even later kreeg hij de burgemeesterssjerp om. Die mocht hij dertig jaar lang dragen. Tijdens zijn burgemeesterschap wist zijn partij de absolute meerderheid te behouden in Berlare.

Op de kaart gezet

Van Sande stond vooral bekend als de architect van het huidige Berlare. Bij zijn aanstelling als burgemeester zorgde hij onder meer voor de fusie van Berlare, Overmere en Uitbergen. Hij zette de gemeente sterk op de kaart en kon hij miljoenen aan overheidsmiddelen van Federaal en Vlaams niveau naar Berlare halen.

Quote Hij was een joviale, behulpzame en visionaire man die onze gemeente op de kaart heeft gezet. We zullen hem nooit vergeten Yves Poppe (CD&V)

De gemeente kende onder zijn leiderschap een enorme metamorfose. Hij ontwikkelde het cultureel centrum Stroming, bouwde sporthallen in Berlare en Overmere en ook het woonzorgcentrum Ter Meere werd door hem gebouwd. Van Sande focuste zich ook sterk op het huisvestingsbeleid en voerde heel wat werken uit waar alle inwoners vandaag de dag nog steeds de vruchten van kunnen plukken.

In 2006 kwam een einde aan zijn carrière in de politiek en kwam Open Vld aan het roer. Karel De Gucht nam toen de fakkel van hem over. Jan Willy Van Sande werd later ere-burgemeester van de gemeente. Hij was bijzonder graag gezien, zijn overlijden brengt dan ook heel wat reacties te weeg. “Hij was een man van het volk en gaf om zijn mensen, het is bijzonder schrikken dat hij is overleden”, klinkt het.

“Icoon”

Ook bij CD&V komt het overlijden van hun oud-burgemeester hard aan. “Berlare verliest met Jan Willy Van Sande een icoon", zegt Yves Poppe. “Hij was een joviale, behulpzame en visionaire man die onze gemeente op de kaart heeft gezet. Hij stond tussen de mensen en was een echte burgervader zoals het hoort", klinkt het. “In naam van het CD&V-bestuur willen wij ons diep medeleven betuigen aan Annie, de echtgenote van Jan Willy, maar ook aan hun kinderen, kleinkinderen en de rest van de familie. We zullen hem nooit vergeten", aldus Poppe.

Ook het gemeentebestuur van Berlare is aangeslagen door het overlijden van de ereburgemeester. Er werd een rouwregister geopend in het gemeentehuis. Jan Willy Van Sande werd 89 jaar oud en wordt op 23 april begraven in de Sint-Martinuskerk in Berlare.