Energiecrisis: Temperatuur gaat overal naar beneden en gemeente wil snel investeren in verledding en zonnepanelen

BerlareDe stijgende energieprijzen laten zich overal voelen, ook in Berlare. Het gemeentebestuur neemt maatregelen door de temperatuur overal lager te zetten maar ook door versneld in te zetten op meer ledverlichting en het installeren van zonnepanelen. “We willen onze inwoners ook voldoende informeren via alle kanalen en het BEA-platform", zegt burgmeester Katja Gabriëls (Open VLD).

Bent u van plan de verwarming in publieke gebouwen lager te zetten dit najaar en hoeveel graden is dat lager dan vorige winter?

“Wij zetten onze temperatuur overal op 19 graden, voor de sporthallen gaan we zelf naar 18 graden”, zegt Katja Gabriëls. “We hebben verschillende gebouwen dus we kunnen niet eenduidig aanduiden hoeveel lager we de temperatuur zetten in vergelijking met andere jaren. De temperatuur van de boilers hebben we verlaagd waar er douches zijn. Waar er geen douches zijn gaan de boilers uit en moet er bijvoorbeeld gepoetst worden met koud water.”

Bent u van plan te besparen op de straatverlichting en de verlichting van openbare gebouwen en monumenten?

“Voor straatverlichting zijn wij voorstander om te gaan naar doven van openbare verlichting tussen 23 en 5u behalve op vrijdag en zaterdag zoals voorgesteld ook door Fluvius. Is blijkbaar technisch niet haalbaar per gemeente. We blijven aandringen. We zullen wel bestaande led-verlichting in onze gemeente die al 35 procent bedraagt intussen, verder dimmen. Dat kan op korte termijn. We vragen ook verlichting van gebouwen monumenten en kerken stop te zetten.”

Bent u van plan te besparen op het kerstgebeuren in uw gemeente?

“We zullen de periode waarop de kerstverlichting brand inkorten. De lichten zullen nu slechts branden van 9 december tot 6 januari, ook het aantal plaatsen zullen we beperken. We blijven iedere deelgemeente verlichten met verlichting die we in eigendom hebben maar huren dit jaar geen materiaal meer bij”, klinkt het.

Zijn er energiebesparende maatregelen waar u als stad of gemeente subsidies of ondersteuning voor voorziet?

Nee daar hebben wij geen aparte susbidies voor naast diegene die hogere overheden toekennen.

Lopen er bij het OCMW meer aanvragen van burgers die op zoek zijn naar financiële hulp en hoe groot is die stijging tegenover vorig jaar?

“Wij zien dit jaar een stijging in deze aanvragen. In september van dit jaar waren er reeds evenveel toekenningen dan- het volledige jaar 2021. Het bedrag van deze wintersteun werd ook opgetrokken van €650 op jaarbasis naar een tussenkomst van €1.000 op jaarbasis en dit op basis van voor te leggen facturen”, klinkt het. “De steun wordt toegekend op basis van een aantal voorwaarden waaraan de burger moet voldoen en wordt gekoppeld aan sociaal en financieel onderzoek. De voorwaarden worden op dit moment herbekeken door de sociale dienst om nog meer tegemoet te komen aan de noden van de burger, omdat we zien dat het profiel van de mensen die zich aanmelden voor hulpverlening vanuit het OCMW aan het veranderen is. De stijgende energieprijzen zien we hier als grote oorzaak en meerbepaald de hoge tussentijdse facturen die mensen moeten beginnen betalen. We werken een regeling om ook de middenklasse ondersteuning te kunnen bieden.”

Zitten er nog andere maatregelen aan te komen?

“Naast de maatregelen al vermeld hebben we ook de fonteinen reeds stilgelegd om te besparen", zegt Gabriëls. “Ook willen we onze gebouwen meer efficiënt gebruiken in de toekomst. We willen ook de bewoners massaal en via alle kanalen informeren wat enerzijds de bestaande steunmaatregelen zijn en anders wat BEA kan betekenen voor de informatie naar onze inwoners toe. We willen ook kijken of we het referentiekader voor gemeentelijke energiesteun kunnen bijstellen voor mensen die dreigen uit de boot te vallen. Tot slot willen ook investeren in nog meer ledverlichting en dit versneld uitvoeren alsook zonnepanelen in de begroting van 2023 steken voor meer duurzame energie", besluit Gabriëls.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.