Duivenmaatschappij Rap of Niet viert 100-jarig bestaan

Fusie tussen Laarne en Destelber­gen? “Niet voor deze legisla­tuur”

Een fusie tussen Destelbergen en Laarne zit er voor de lokale verkiezingen van oktober 2024 niét in. Elsie Sierens (Open VLD), burgemeester van Destelbergen, loopt warm voor een samensmelting van haar gemeente met Laarne en Melle. Maar Melle flirt nu met Merelbeke én Laarne is voorlopig een koele minnaar. “We waren nooit vragende partij”, stipt Sierens aan. “Maar de trein is nu eenmaal vertrokken. En als de vraag zich stelt, dan willen we die onderzoeken.”