Dronken bestuurder krijgt geldboete en rijverbod nadat hij vitrine van wassalon binnenreed

De feiten speelden zich af op de Emiel Hertecantlaan in Berlare. De man was naar een feestje geweest en had daar gedronken. Hij besloot uiteindelijk nog om met de wagen naar huis te rijden, maar viel in slaap onderweg en reed de vitrine binnen van het wassalon. De schade was aanzienlijk, maar de man beseft dat hij een fout heeft gemaakt. “Ik ben in de fout gegaan en heb er nog steeds nachtmerries van als ik er aan terug denk", klinkt het. Van de rechtbank kreeg hij een boete van 1.600 euro en een maand rijverbod voor deze feiten.