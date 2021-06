Driftende bestuurder geeft zich aan bij politie

Zele Gezin krijgt noodwoning van gemeente nadat achterbouw in vlammen opgaat

2 juni In de Driesstraat in Zele is woensdagavond een brand ontstaan achter in een woning. Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog niet duidelijk. De schade was alleszins bijzonder groot waardoor het gezin de komende dagen niet naar huis zal kunnen gaan.