Dorp in Berlare minstens maand afgesloten voor ingrijpende wegenwerken

Berlare Festivaria kan opnieuw rekenen op topcast voor musical aan Donkmeer

Festivaria heeft vanmiddag de cast voorgesteld voor de nieuwe openluchtmusical aan het Donkmeer in Berlare. Dat het ‘Singin in the rain' ging worden was al bekend, maar nu zijn ook de acteurs bekend die deelnemen aan de musical. Michiel De Meyer, Nordin De Moor, Hilde Vanwesepoel en Daphne Wellens zullen de hoofdrollen op zich nemen. De musical zal een absolute aanrader worden voor iedere liefhebber.

15 maart