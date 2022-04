Dorp in Berlare maand afgesloten voor dringende herstellingswerken

Een maand lang zal het Dorp in Berlare afgesloten zijn voor alle verkeer voor dringende wegenwerken. Het gewest is er deze ochtend gestart met het uitbreken van alle kasseien waar heel wat putten in zaten en er heel wat gedaver was van auto’s en vrachtwagens. De kasseien zullen vervangen worden door een asfaltlaag, maar ook de funderingen zullen bekeken worden of deze nog stevig genoeg zijn.