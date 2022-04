Donkse Markt neemt na 50 jaar (voorlopig) afscheid van Donkmeer: “Begonnen als kleine hobby”

BerlareAan het Donkmeer in Berlare heeft afgelopen zondag voor de laatste keer de Donkse Markt plaatsgevonden. Andre Verbeken (80) uit Berlare startte deze markt 50 jaar geleden op recht over het Donkmeer, maar de gronden zijn nu verkocht en dus moet de markt daar verdwijnen. “Maar ik sluit niets uit voor de toekomst”, zegt Andre.

Vijftig jaar geleden kwam de Berlarenaar op het idee om een markt op te starten aan het Donkmeer. Recht over het huidige Lake View was er een schitterende locatie om deze markt op te starten en de Donkse Markt was geboren. Dit gebeurde met een feestelijke opening met de fanfare van Overmere. “Het begon voor mij als een hobby, zeer kleinschalig met een frietkraam en een wafelkraam”, vertelt Andre. “Maar al snel merkte ik dat het een succes was en dat een uitbreiding er zeker in zat. De markt groeide sterk en lokte telkens heel wat bezoekers, waar ik bijzonder trots op was.”

Voor Andre zelf was de markt een grote troef voor de gemeente, en een plaats om gezellig samen te komen. “De afgelopen twee jaar was er de coronaperiode, en was het een pak rustiger op de markt omdat er niet meer volk mocht komen, maar nu corona stilaan voorbij is, merkte je meteen weer dat het openbloeide en iedereen blij was om elkaar terug te zien. Na al die jaren zat er dus nog geen sleet op de formule en trok de markt nog steeds duizenden bezoekers.”

Zelf op de laatste marktdag was er nog heel wat volk aanwezig. © Geert De Rycke

Sommige marktkramers hebben 40 jaar lang op de Donkse Markt gestaan, en het kraam ging over van vader op zoon. De ontgoocheling is natuurlijk bijzonder groot bij hen, maar ze zijn ook altijd dankbaar geweest dat ze naar Berlare konden komen. “Iedereen was hier een beetje familie van elkaar en dat was voor mij belangrijk”, zegt Andre. “De gesprekken verliepen hier gemoedelijk, en eindigden met een schouderklopje dat ze elkaar volgende week wel zouden terugzien hier.”

“Voor mij is deze markt altijd een toeristische meerwaarde geweest voor het dorp, en ik ben de gemeente en City Marketing van Berlare dan ook bijzonder dankbaar dat we hier een halve eeuw hebben mogen staan”, zegt Andre. “Uiteraard is het jammer dat de gronden nu verkocht zijn, en de markt hier niet meer kan doorgaan, maar ik ben blij dat men jarenlange inzet niet voor niets is geweest.”

Op het domein zullen nu appartement gebouwd worden binnenkort, met de nodige voorzieningen voor de horeca en toerisme. Of de markt nu volledig uit het straatbeeld zal verdwijnen is nog niet duidelijk. “Ik sluit zeker niets uit naar de toekomst, maar we moeten dit rustig aan bekijken, of we de markt eventueel op een nieuwe locatie kunnen laten doorgaan”, besluit Andre.

