Donkmeer voor de 38ste keer decor van triatlon

Diefstal aan Nieuwdonk van muziekbox bestraft

B.B. (21) uit Berlare, die ook al een jaar cel riskeert voor beschadigingen die hij in september 2021 aangebracht zou hebben aan verschillende auto’s in Schoonaarde, is maandag door de Dendermondse rechter veroordeeld wegens diefstal. Aan het Donkmeer in Berlare maakte hij een bezoeker een muziekbox afhandig.