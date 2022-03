Digitaal platform moet ouders helpen om eenvoudiger kinderopvang te zoeken

De gemeente heeft vanaf nu een digitaal loket beschikbaar voor ouders of toekomstige ouders om de zoektocht naar een geschikte kinderopvang te vergemakkelijken. Het platform moet heel wat voordelen hebben, en de gemeente is dan ook blij dat ze dit vanaf nu kunnen aanbieden. “De medewerkers van Huis van het Kind Berlare zijn de drijvende kracht achter het lokaal loket kinderopvang. Bij hen kan je terecht met al jouw opvangvragen", zegt schepen van welzijn Gunther Cooreman (Open VLD). “Dit kon al fysiek, telefonisch en via mail, maar nu is er ook een digitaal lokaal loket kinderopvang. Hier krijg je een duidelijk overzicht van de verschillende opvanginitiatieven in Berlare, en je kan er ook rechtstreeks een aanvraag doen bij het initiatief of de initiatieven naar jouw keuze.”

Alle initiatieven van kinderopvang in de gemeente zullen mooi gebundeld worden op het platform zodat het makkelijker is om elke opvang in de buurt terug te vinden. “Kinderopvang zoeken, is voor ouders geen evidente opdracht. Welke kinderopvanginitiatieven zijn er in de buurt? Waar kan je terecht met jouw specifieke opvangvraag? Tot voor kort had je nergens een duidelijk overzicht van alle initiatieven", zegt schepen van kinderopvang Urbain Van Boven (N-VA). “ Om ouders te helpen in hun zoektocht is er nu ook een digitaal platform dat de verschillende opvanginitiatieven van onze gemeente gebundeld.”