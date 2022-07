Dertiger veroordeeld tot levert twintig maanden cel na slagen en diefstal: “Ik dronk tot anderhalve fles wodka per dag”

“Het is niet goed te praten wat ik gedaan heb, maar als ik gedronken heb steek ik stoten uit”. Dat zei S.D. tijdens zijn proces aan de rechter. De man erkende meteen ook dat hij een alcoholprobleem heeft. “Anders zou ik zo’n dingen niet doen”, klonk het. “Er waren dagen dat ik tot anderhalve fles wodka per dag leegdronk. De voorhechtenis in de cel heeft me evenwel doen inzien dat ik fout bezig was.”

S.D. had onder andere in oktober vorig jaar een liefdesrivaal bedreigd. Er hadden zich eerder problemen voorgedaan in een café, waarop S.D. naar huis een airsoftwapen ging halen en daarmee naar de woning van zijn slachtoffer trok. Diezelfde maand deelde hij ook slagen uit aan een oudere man omdat die hem gevraagd had zijn fout geparkeerde wagen te verplaatsen. En S.D. stal ook nog eens twee motorfietsen, één in Berlare en één tijdens de Lokerse Feesten. Bovendien stond hij terecht voor bezit van verboden wapens. Het ging om een springmes, een matrak en munitie.