Derde verdachte aangehouden in dodelijke steekpartij Uitbergen

Het is intussen al meer dan een week geleden dat Tom Brison, een 34-jarige man uit Uitbergen werd neergestoken in zijn hartstreek en overleed in de inkomhal van het ASZ ziekenhuis in Aalst. Sindsdien werden er al meerdere personen gearresteerd. Afgelopen vrijdag werd er nog een derde man opgepakt in de zaak. Het gaat om een 49-jarige man, maar wat zijn aandeel is in de zaak is nog niet duidelijk. Hij werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en gisteren werd zijn aanhouding verlengd. In totaal zitten er nu drie verdachten in de cel in deze zaak, maar wat er zich net heeft afgespeeld blijft voorlopig zeer onduidelijk.