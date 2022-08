Decorbouwer Marnik Baert levert opnieuw prachtig decor voor openluchtspektakel aan Donkmeer: “Alles tot in de details afgewerkt”

BerlareBij een schitterend spektakel en openluchtmusical hoort natuurlijk ook een schitterend decor. Daar heeft decorbouw Marnik Baert opnieuw voor gezorgd, samen met Andy Cauwberghs. Het decor bevat opnieuw bewegende elementen en is tot in de details afgewerkt. “Het is een hele uitdaging, maar ontzettend leuk om te doen", zegt Marnik Baert.

Decorbouwers hebben tijdens de coronacrisis bijna twee jaar zonder werk gezeten, en dus is het een hele opluchting voor Marnik en Andy dat ze weer aan de slag konden gaan en dit schitterende decor maken voor de openluchmusical Singin’ in the rain. Het is niet het eerste decor dat Marnik bouwt voor Festivaria, maar hij is er opnieuw bijzonder trots op. “Eind mei zijn we begonnen met de grote lijnen van het decor samen te stellen en werden de stellingen hier al geplaatst", klinkt het. “De laatste drie weken zijn we dan fulltime bezig hier aan het werk om alles tot in de details verder af te werken.”

Om niet telkens de verre verplaatsing te moeten maken verblijven de decorbouwers hier in de buurt van het Donkmeer, zodat ze altijd snel ter plaatse zijn. Net zoals het decor van Titanic bij de laatste voorstelling bevat het decor ook hier heel wat bewegende elementen. Vele stukken werden gemaakt in de fabriek en dan hier tot een geheel gevormd. “Om het podium te maken rekenen we op heel veel vrijwilligers die zich hier dag in dag uit hebben ingezet om alles te kunnen maken en realiseren", zegt Marnik.

In het decor zal uiteraard ook regen voorzien zijn, en is er ook een ledscherm aanwezig die heel wat zaken zal projecteren en tonen. “Tijdens het stuk zal via dit scherm alles veranderen van atmosfeer en van locatie, en dat maakt het ook bijzonder uniek", klinkt het. “Het zijn opnieuw enkele unieke dingen die we er in verwerken, en dat maakt het net zo leuk. De hele omgeving zit volledig verwerkt in de show.”

Marnik maakt al zijn hele leven decors en kreeg dit jaar ook hulp van Andy Cauwberghs, wat zeer gewaardeerd werd. Hij heeft ook interesse in decorbouw en mocht meewerken aan dit leuke project. “Het is ontzettend leuk om te doen en het smaakt echt naar meer, ik ben zeer tevreden met het resultaat dat we hier kunnen bekomen hebben", zegt Andy.

Volledig scherm © Geert De Rycke

