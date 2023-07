De Heidevrienden van Berlare schenken opbrengst garageverkoop aan vzw Komdaf

Heilige familie­kerk vanaf september in handen van KoHa scholen­groep: "Omvormen tot sporthal en zestal klasloka­len”

De kerkraad en het het Katholieke Onderwijs Hamme (KoHa) hebben een akkoord gesloten over de overname van de Heilige familiekerk in Hamme. Vanaf september zal de kerk in handen zijn van de scholengroep en zullen er plannen gemaakt worden om van de kerk een school te maken. “Wij zijn blij dat we met de kerkraad deze beslissing genomen kunnen hebben en dat het gebouw in goede handen is", zegt pastoor Marc Verwaeren.