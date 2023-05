Collectief Decorum krijgt zevende solidariteitsprijs

Onderne­mend Hamme deelt waardebon­nen uit aan winnaars ‘Maand van de markt’

Over heel Vlaanderen stond de maand april in het teken van de markt. Ook in Hamme deed de gemeente mee aan de actie. Zij deden met ondernemend Hamme ook nog een extra actie, waarbij ze ook vijf winnaars een waardebon overhandigden. Ook de provincie zal later nog winnaars kiezen.