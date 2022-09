Chocolaterie Cher staat voor de eerste keer in 27 jaar in Gault&Millau voor Chocolatiers: “Hele eer om vermelding te krijgen”

BerlareChocolaterie Cher in de Turfputstraat in Berlare bestaat al 27 jaar lang en is gekend in de omgeving. Het harde werk van alle jaren werd onlangs extra bekroond: de zaak van Eric Vande Meirssche (63) en Christine Van Malderen (61) kreeg immers voor de eerste keer een vermelding in de Gault&Millau voor Chocolatiers. “Dit is waarvoor we het altijd gedaan hebben. We zijn hier bijzonder trots op", vertelt Eric.

De liefde voor chocolade en pralines zit er bij Eric Vande Meirssche (63) al van kleins af aan in. In 1993 startte hij in zijn keuken met chocolade maken en verkocht hij zijn chocolaatjes nadien in de woonkamer aan andere mensen. Ook zijn vrouw Christine Van Malderen (61) hielp vrij snel mee in de zaak. “Ik deed het eigenlijk als hobby, want ik was toen aan het werk als boekhouder. Met een simpel vormpje van Côte d’Or is het ooit begonnen”, vertelt Eric. “Uiteindelijk is de hobby uit de hand gelopen en startte ik samen met mijn vrouw Christine een eigen zaak op.” De zaak werd Cher gedoopt, een combinatie van de eerste twee letters van Eric en Christine hun namen.

De zaak groeide steeds verder uit en werd groter en groter. Eric volgde enkele cursussen, maar leerde verder zichzelf alles aan. De chocolade zelf komt vandaag de dag via Callebaut, en daarna volgt de artistieke kunst van Eric. “Alles wordt hier vers gemaakt. Ook de vullingen worden hier samengesteld, na veel proberen en proeven”, zegt Eric.

Speciale reeks pralines

Vandaag de dag zijn er in de zaak ongeveer 70-tal verschillende soorten pralines te verkrijgen. Sinds enkele jaren werken ook dochter Astrid Vande Meirssche (28 ), en Sarah Van den Bossche (35) mee in de zaak. “Zij houden zich vooral bezig met specialere pralines in verschillende vormen en kleuren”, klinkt het. Het is daarmee dat de zaak het verschil wil maken, en het is ook dankzij deze pralines dat ze hun eerste vermelding in de Gault&Millau hebben gekregen. “In de special reeks kruipt heel veel tijd omdat het verschillende vullingen bevat, maar we zijn bijzonder trots op dit product", klinkt het.

Dat Eric en Christine nu een vermelding hebben gekregen in de Gault&Millau voor Chocolatiers in Belgie en Luxemburg doet hun bijzonder veel deugd. “Het is de eerste keer in 27 jaar dat we deze vermelding krijgen, maar we hebben hier altijd van gedroomd", aldus Eric. “Het was totaal onverwacht, maar dit is echt een bekroning voor het jarenlange werk.”

Nu zijn dochter in de zaak is gestapt en ook Sarah meewerkt, is de opvolging al zeker voor een tijdje verzekerd. “Het is mooi dat zij het werk in de toekomst zullen verder zetten, ik ben bijzonder trots op hen en hoop dat we in de toekomst nog meer vermeldingen zullen krijgen.”

