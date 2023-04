CD&V niet tevreden met zone 30 in Uitbergen en Overmere: “Niet tegen verkeersveiligheid, maar zone is te groot”

Koppel bouwt voormalige limonadefa­briek om naar vakantiewo­ning: “Heel wat verwijzin­gen naar vroeger”

Eline D’hooge (40) en Pieter Vermeiren (40) uit Berlare hebben na drie jaar lang hard werken hun eigen vakantiewoning gebouwd in Overmere. Dit deden ze in een voormalige limonadefabriek, die nog in handen is geweest van de familie van Eline. “We waren al langer verliefd op de tuin, en toen het pand te koop kwam besloten we om er een vakantiewoning op te zetten", aldus het koppel.