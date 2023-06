CC Stroming wordt cultuurhuis Stroming: “Samenwerken kan ons alleen maar versterken”

Pelgrims­tocht van Laarne naar Compostel­la vertrokken voor goeie doelen

‘Nuestro camino’ of ‘op onze weg’. Met die slogan vatten een groep sportieve pelgrims uit Laarne deze ochtend de tocht aan naar Santiago De Compostella, het beroemdste bedevaartsoord ter wereld in het noorden van Spanje. Met de tocht zamelen ze geld in ten voordele van OIGO en Think Pink.