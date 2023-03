Carol en Jan openen vernieuwde bakkerij nadat ze twee maanden lang pop-up openhielden: “Veel praktischer ingericht”

De inwoners van Uitbergen kunnen opnieuw voor de volle honderd procent genieten van hun warme bakker Caromel in de Veerstraat. Twee maanden lang was de bakkerij dicht en was er een kleinere pop-up geopend even verderop, maar nu is de zaak weer volop klaar om al hun klanten op de vertrouwde locatie te ontvangen. “Het was heel spannend, maar we zijn zeer blij met het resultaat", klinkt het.