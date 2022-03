Britse band ‘cloudbusting’ brengt eerbetoon voor Kate Bush naar Berlare

In het Verenigd Koninkrijk wordt de show ‘Cloudbusting, 40 Years of Kate Bush’ fel bejuweld. Op vrijdag 25 maart brengt VZW Such a Night de show naar ons land voor een exclusief concert in CC Stroming. Deze show is, zowel vocaal, instrumentaal als visueel van uitzonderlijk hoog niveau. “De unieke sound van Kate Bush wordt zo identiek vertolkt, dat je overtuigd bent dat de Diva zelf op het podium staat. Volgens de BBC is het ‘One of the most authentic tributes in the world’. Of je nu fan bent of niet, dit mag je als muziekliefhebber niet missen”, klinkt het. Wil je ook uw zitje reserveren bel dan snel naar 0477/35.98.79. Meer info op www.suchanight.be