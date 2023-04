Britse ambassadeur volgt lenteconcert van ‘t meziek mee in Berlare: “Uniek bezoek aan gemeente”

Politie onderzoekt feiten van exhibitio­nis­me in Berlare

Aan het groentehuisje op de Donklaan in Berlare is maandag een meisje lastiggevallen door een exhibitionist. De feiten gebeurden op klaarlichte dag aan de drukke steenweg. Wie de man is, is nog niet duidelijk. De politie bevestigt de feiten en is een onderzoek gestart.