Brandweer moet meermaals uitrukken voor omgewaaide bomen in Berlare

In Berlare is de brandweer zondag verschillende keren opgeroepen voor omgewaaide bomen in de regio. Het slechte weer en de rukwinden zorgden er voor dat sommige bomen sneuvelden. Onder meer in de Leopolddreef kwam een boom over de weg te hangen.