Brandweer Berlare opent zijn deuren voor publiek met demonstratie en rondritten

RESTOTIP. Brassa blaast het iconische pand van ‘Jeanneke' nieuw leven in: alle pijlen gericht op de vleeslief­heb­ber

Horecanieuws uit het rustige Buggenhout, het komt niet elke dag voorbij. Daarom is het altijd bijzonder uitkijken als er nieuw initiatief opduikt. Zéker als die nieuwe zaak huist in het iconische pand waar ooit Sint-Kristoffel - beter bekend als ‘ bij Jeanneke’ - dé place to be was. Het feit dat de zaak langs de Kasteelstraat doorlopend open is, vinden we alvast een plus. Maar eerst toch even het vlees testen waarvoor de zaak naam wil maken.