Bijna 12 procent van gecontroleerde bestuurders reed te snel tijdens maand augustus

Lokale kunstenaar toont zijn werken tijdens kermisweek­end in Uitbergen

Lieven Rottiers, oorspronkelijk afkomstig uit Wichelen maar al jaren wonend in Uitbergen, stelde dit weekend zijn werken voor in een tentoonstelling tijdens het kermisweekend in Uitbergen. Tekenen is een van zijn favoriete bezigheden, en zijn werken zijn gebaseerd op andere foto’s of tekeningen, met telkens referentie van de fotograaf of auteur bij.