Bewoner veroorzaakt paniek met irriterende stof op straat: “Tegen de mieren”

Fossielen uit ijstijd te bewonderen tijdens Erfgoeddag

Dit weekend kan je overal in Vlaanderen genieten van Erfgoeddag op 23 april van 10 tot 18 uur. Ook in Hamme staan er twee activiteiten op het programma. Zo kan je in het ID+Center genieten van enkele fossielen uit de ijstijd. De heemkundige kring Osscchaert neemt je dan weer mee naar de geschiedenis van de Hamse Aquariusvereniging.