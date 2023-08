Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de dit verlengde weekend: van pleincon­cer­ten in Sint-Niklaas tot openlucht­ex­po in Opdorp

Koos u deze zomer voor een ‘staycation’ of zit het verlof er al op? Met deze zeven tips geven we alvast een aanzet voor vakantiegevoel in eigen regio. Concerten, een wandelzoektocht, een streekmarktje of een fuif? Het staat allemaal op het programma in het Waasland en de Denderstreek tijdens het weekend van 22 en 23 juli.