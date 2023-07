Inbrekers slaan toe in lokalen van voetbal­club in Berlare: “Raam ingegooid met betonblok”

Onbekenden zijn in de nacht van maandag op dinsdag binnengedrongen in de lokalen van voetbalclub SKV Overmere in Berlare. Een raam werd er ingegooid met een betonblok, waarna verschillende ruimtes werden doorzocht. “Op het eerste zicht is er niets gestolen. Geld is dan ook niet aanwezig in de gebouwen”, zegt André Baeyens van de club.