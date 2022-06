Bestuurster krijgt strenge straf nadat ze op half jaar tijd drie keer betrapt wordt onder invloed van drugs

De feiten speelden zich af in oktober 2020 en februari en maart 2021 in Lokeren en Buggenhout. In oktober 2020 werd de vrouw betrapt onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur in Lokeren. Enkele maanden later in februari werd ze opnieuw betrapt onder invloed van drugs, dit keer in Buggenhout. “Ze was toen op weg naar een sollicitatie om werk te vinden", aldus haar advocaat. Bij die controle weigerde ze ook een verdere analyse van drugs te laten uitvoeren, omdat ze naar haar sollicitatie wilde gaan. Een maand later, in maart 2021 werd ze dan opnieuw betrapt achter het stuur onder invloed van drugs. Dit keer had ze ook haar rijbewijs niet bij en waren er problemen met de keuring.