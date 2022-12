Bestuurder parkeert Porsche bovenop metalen paaltjes

Hamme Gemeente plant aanpassin­gen op investerin­gen om financiën onder controle te houden: “Moeilijke oefening die broodnodig was”

Het gemeentebestuur van Hamme zal op de gemeenteraad van deze week aankondigen dat het meerjarenplan fors zal aangepast worden. Enkele investeringen worden uitgesteld naar de verdere toekomst, om de rekening in evenwicht te houden. Besparen op personeel is het laatste wat de gemeente wil doen. “Dit was geen eenvoudige oefening, maar wel een die broodnodig was", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V).

