Bestuurder (75) riskeert celstraf nadat bejaarde vrouw twee weken na aanrijding alsnog overlijdt in ziekenhuis

BerlareAndre S. (75) uit Zele stond vrijdagochtend terecht voor de politierechter in Dendermonde nadat hij betrokken raakte bij een ongeval met dodelijke afloop. Het betreft een zeer spijtige aanrijding op het zebrapad waarbij een 84-jarige vrouw uit Berlare twee weken later alsnog het leven heeft gelaten. “Ik had de vrouw echt niet gezien op het zebrapad", verklaarde S.

Het ongeval gebeurde op 28 januari dit jaar aan de rotonde met de Donklaan in Berlare. S. was er met zijn voertuig naar een winkel gereden. Op weg naar huis sloeg hij rechtsaf aan de rotonde en kwam hij in aanrijding met de 84-jarige vrouw waarna zij hard ten val kwam op de grond. De man verklaarde dat hij haar niet had gezien en dat zij tegen zijn voertuig liep, maar uit het onderzoek bleek dit niet te kloppen. “Ik heb haar toen op geen enkel moment gezien, maar ik heb dit natuurlijk nooit gewild", verklaarde de man vandaag. “Ik heb er enorm veel spijt van en wil ook mijn spijt betuigen tegen de familie.”

De 84-jarige vrouw werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na de kleine aanrijding, daar overleed ze twee weken later alsnog aan haar verwondingen. “De vrouw was bijzonder graag gezien bij haar familie en zorgde voor haar kinderen en de kleinkinderen heel haar leven", zegt de advocaat van de familie. “De vrouw was al op het zebrapad op het moment dat de beklaagde aan kwam, en toch zag hij haar niet. We hoopten hier vandaag een antwoord te krijgen over waarom de man haar niet gezien had, maar dat is niet gebeurd.”

Volgens het openbaar ministerie gaat het om een zeer tragisch ongeval, maar wel een dat had kunnen vermeden worden. “Een getuige die achter de beklaagde reed zag de vrouw wel oversteken, dus het is ondenkbaar dat de beklaagde de vrouw niet gezien heeft. Het is een zebrapad daar moet je voorrang geven en kan je dus ook verwachten dat er iemand zal oversteken. Er zijn geen verzwarende omstandigheden, maar het is wel een ongeval met een zeer pijnlijke afloop.” Het OM vroeg daarom een celstraf van drie maanden, zes maanden rijverbod en een geldboete van 4.000 euro. Ook alle proeven zullen moeten afgelegd worden als de man ooit nog wil rijden.

De advocaat van S. beseft dat het een zeer pijnlijk ongeval is. “Dit is iets wat niemand wil meemaken, ook mijn cliënt niet", klinkt het. “We betwisten onze aansprakelijkheid niet, maar de man heeft gezien zijn leeftijd wel een onberispelijke staat van dienst. Hij woont op dit moment ook nog alleen, als hij zijn rijbewijs zou verliezen valt dit mee, maar de proeven opnieuw doen daar slaagt hij waarschijnlijk niet meer in, en dan is hij alles kwijt. Ik wil hierdoor toch vragen om een opschorting voor mijn cliënt, zodat hij toch nog voor zichzelf kan zorgen", klinkt het. De rechtbank doet uitspraak op 18 november.

