Berlare Zingt op woensdag 20 juli

Zijn jouw stembanden al opgewarmd om weer een hele avond uit volle borst mee te zingen met de leukste liedjes? Kom woensdagavond 20 juli zeker naar Berlare Zingt. Deze keer gaan de festiviteiten niet door op het Kapelleplein, maar wel op het evenementenplein in hte Boerenkrijgpark. Kom dus meezingen tot in de late uurtjes of geniet van een lekker hapje en dranje. DJ Benny en ‘Ontpopt’ zorgen alvast voor de sfeer. Meer informatie vind je hier.