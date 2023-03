Berlare start met gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen

De Vlaamse regering heeft het mogelijk gemaakt dat langdurig werklozen gemeenschapsdienst kunnen verrichten. Gemeente Berlare heeft beslist van dit systeem gebruik te maken. “Het is de bedoeling werklozen die meer dan 2 jaar werkloos zijn, niet verloren te laten gaan voor de maatschappij”, zegt schepen van tewerkstelling Gunther Cooreman (Open VLD). “Een integratie op de bestaande arbeidsmarkt moet mogelijk zijn gezien ook het groot aantal huidige vacatures. Gezien deze mensen reeds lange tijd uit circulatie zijn is het wenselijk hen intensief te begeleiden om zo hopelijk te evolueren naar een duurzame volwaardige job.”

Berlare krijgt een Vlaamse subsidie om zes leerwerkplaatsen te voorzien binnen de diensten van de gemeente en het OCMW waarbij gedacht wordt aan meewerken in de technische en groendienst van de gemeente, de kinderopvang en logistieke en poetsfuncties. “Uiteraard gaan we de kandidaten goed screenen en kijken of ze inpasbaar zijn in de organisatie zodat ze een meerwaarde kunnen betekenen. We moeten zoveel mogelijk mensen activeren naar een job zodat ze niet langer moeten leven een eender welke uitkering”, zegt Cooreman.