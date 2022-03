Berlare roept inwoners op om mee zwerfvuil te komen rapen

Zwerfvuil is een doorn in het oog voor iedereen. Het ontsiert het straatbeeld en het afvoeren kost veel tijd, geld en energie. Het blijft ook enorm lang in het milieu aanwezig: zelfs tientallen jaren later vind je nog blikjes, peuken of plastic terug. “Tijdens de zwerfvuilactie maken we hier samen komaf mee”, aldus Urbain Van Boven, schepen bevoegd voor milieu.