Berlare opent rekeningnummer en organiseert inzamelmomenten voor inwoners Oekraïne

Overmere Stomdron­ken man gaat door het lint nadat hij café wordt uitgezet en snijdt eigen ader door nadat hij raam inklopt

Een zwaar dronken jongeman, die mogelijk ook onder invloed van drugs was, heeft donderdagavond het centrum in Overmere op stelten gezet. De man kwam met een vriend stomdronken café De Boerekrijg binnen, maar daar werd hij meteen buitengezet. Enkele seconden later sloeg bij een van de twee de stoppen door. Hij werd hevig bloedend overgebracht naar het ziekenhuis.

20:04