Berlare maakt zich klaar voor feestweekend met waterfeesten: “Klassieke formule met nieuwigheden”

Traditiegetrouw starten de waterfeesten op 5 augustus met de viswedstrijd aan 't Brugsken in Berlare. Deze wedstrijd is voor de jeugd en lokt telkens heel wat deelnemers. “Winnen is niet zo belangrijk, want voor alle deelnemers is er een leuke prijs", zegt Vandersnickt. Diezelfde avond is er ook opnieuw een openluchtcinema met drie verschillende films, hapjes en drankjes. “Ook dit is intussen tot een traditie uitgegroeid, en daar zijn we blij mee.” Kussens en dekentjes mogen gerust meegenomen worden.

Op zaterdag is de planning al iets gedurfder en komt de organisatie ook met een nieuwe activiteit op de proppen. Het Belgisch kampioenschap ‘waterballonnen battle’ staat dan vanaf 11 uur op het programma. Om 18 uur volgt dan met ‘ter land ter donk en in meer’, een klassieker. “Dit keer moeten deelnemers over twee touwen gaan en een ring proberen raken met hun karretje", klinkt het. Er zijn zeer mooie prijzen te winnen, met onder meer kamperen op de vlotjes op het Donkmeer. Diezelfde avond kan je op de parking van het Donkmeer ook in de Beach Lounge terecht of op de parking van AD Style waar rockband Noxs hun beste covers zal brengen.

Traditiedag

Op zondag staat de aloude traditie dan opnieuw op het programma met heel wat animatie langs het water. Zo is er natuurlijk het hoofdpodium met artiesten zoals Jo Vally, 2 Fabiola, en nog heel veel meer. Ook lokale artiesten komen zeker aan bod. De straatanimatie bevindt zich volledig in de Brielstraat. “Er zal ook een container van Nintendo aanwezig zijn met de nieuwste spelletjes die de kinderen dan kunnen uitproberen", klinkt het. “Ook de lokale handelaars krijgen een plaats waar ze hun eigen producten kunnen aanprijzen, iets waar we meer op willen inspelen.”

De waterfeesten worden natuurlijk traditioneel afgesloten met een spetterend vuurwerk. Omdat dit van op het water afgeschoten wordt, is er geen enkel probleem met de droogte en hoeft er geen alternatief voorzien te worden. De meeste festiviteiten zijn gratis, enkel voor zondag heb je een toegangsticket nodig. Dit kost vier euro in voorverkoop of tien euro aan de kassa. Kinderen tot en met 16 jaar zijn gratis welkom.

