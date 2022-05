Berlare kan rekenen op subsidie voor veilige schoolomgeving

In Berlare gaat het om de scholen VBS Ten Berge, VBS De Duizendpoot, VBS De kleurenboog, VBS Sint-Jozef en De kleine Schuit. In totaal krijgt de gemeente 19.144 euro voor octopuspalen, antiparkeerpaaltjes en thermoplastische markeringen te plaatsen om de omgeving veiliger te maken. “Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen”, aldus minister Peeters. “We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen. Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan.”