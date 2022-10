Berlare beleeft opnieuw geslaagde Halloweentocht

Berlare Week van het Bos op 16 oktober

Heb jij zin om heerlijk in het bos te spelen? Of om te knutselen met wat je in het bos kan vinden? Of zou je toch liever luisteren naar de mooiste bosverhalen? Kom dan op zondag 16 oktober naar het Berlaarse Kasteelpark voor leuke activiteiten in het kader van de Week van het Bos.

5 oktober