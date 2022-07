Ben jij een echte visfanaat? Schrijf je dan snel in voor de viswedstrijd voor jeugd in Berlare

Overmere Boeren­krijg­park stroomt vol voor nieuwe editie van Berlare Zingt

Het Boerenkrijgpark was gisteren voor het eerst de nieuwe locatie voor een nieuwe editie van Berlare zingt. Eindelijk mocht het weer om samen te zingen en te genieten in goed gezelschap, er was dan ook heel veel volk aanwezig en de sfeer zat er goed in.

