BELOOFD IS BELOOFD. Zal er eindelijk werk gemaakt worden van het Kasteel? Investeert de gemeente hard in wegen en infrastructuur? En komt er een nieuw skatepark?

Berlare Gemeente krijgt drie nieuwe regenboog­ze­bra­pa­den naar aanleiding van Internatio­na­le Dag tegen Holebi- en Transfobie

Het gemeentebestuur van Berlare liet donderdagvoormiddag drie nieuwe regenboogzebrapaden aanleggen in hun gemeente. Ze doen dit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. “Met deze boodschap willen we uitdragen dat bij ons iedereen welkom is in de gemeente", zegt Carine Meyers (Open VLD).

12 mei