Beginnende bestuurder onder invloed en met lading drugs en cash geld uit verkeer gehaald

De controles vonden plaats op de Lokerenbaan in Zele, de Donklaan in Overmere en de Brugstraat in Berlare. Twee bestuurders hadden te veel gedronken en kregen een rijverbod voor zes uur. Een bestuurder, die nog niet lang reed, was onder invloed van drugs. Bij een verdere controle werd er een grote hoeveelheid cocaïne gevonden in de wagen en ook 695 euro aan cash geld. De man werd meteen gearresteerd.