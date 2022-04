Baskest4areason schakelt paashaas in om ontbijtmanden af te geven aan kindjes

Vijf jaar geleden startte Nathalie uit Berlare met haar eigen ontbijtservice ‘Baskets4areason’. Al jaar en dag levert ze ontbijten af in Berlare wie hier zin in heeft, ook met Pasen is het steeds erg druk. Omdat haar service vijf jaar bestaat, besloot ze om het eens in een speciaal kleedje te gieten. “Ik huurde letterlijk een paashaas in om de ontbijten rond te brengen in Berlare en af te geven aan alle kindjes”, zegt Nathalie. In totaal werden er zo'n 60 ontbijten uitgedeeld, en was iedereen erg enthousiast. De kinderen waren erg blij om de paashaas te mogen ontvangen bij hun thuis.